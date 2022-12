Centro vai promover literacia e homenagear poeta em Baltar

1,6 milhões ajudarão a recuperar e valorizar um edifício de um brasileiro de torna-viagem.

Vai nascer, em Baltar, Paredes, um plo local de inclusão chamado "Centro de Promoção da Literacia e Desenvolvimento Pessoal". O projeto foi alvo de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência e passa pela "recuperação e valorização de um edifício de um brasileiro de torna-viagem" antes usado como escola.



De acordo com a Autarquia, "será um espaço dedicado à literacia e ao desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais de públicos desfavorecidos (criatividade, pensamento crítico, comunicação, colaboração, curiosidade, iniciativa, persistência, etc.), a partir da literatura, da filosofia e de outras ferramentas".



A par disso, o edifício servirá para homenagear o poeta Daniel Faria, já falecido, natural de Baltar. A sua vida e obra "será um dos motes e alavancas da programação cultural, educativa e social a implementar" no espaço. "O interior do edifício está pensado para o homenagear, com a criação de um centro de estudos Daniel Faria e repositório de espólio, bem como salas para exposições temporárias e uma sala multiusos", diz o Município .



O investimento é de 1,6 milhões de euros, cabendo à Câmara de Paredes comparticipar a obra com cerca de 400 mil euros. O arranque da intervenção está previsto para o inicio de 2023 e o prazo de execução é de 18 meses. O centro servirá não só Baltar, mas as populações das freguesias vizinhas.