Choque seguido de capotamento na A4 provoca três feridos

Um acidente envolvendo dois carros obrigou ao corte de duas faixas de rodagem na A4, no sentido Amarante-Porto, junto ao nó de Baltar.

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, quando as duas viaturas circulavam no mesmo sentido. Por razões ainda não apuradas, um dos carros abalroou o que seguia à sua frente, provocando um aparatoso desastre. Um dos automóveis capotou e o outro ficou com bastantes danos. Os três ocupantes das viaturas, todos homens e maiores de idade, sofreram ferimentos e foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Os Bombeiros Voluntários de Paredes acionaram três ambulâncias, um carro de desencarceramento e dez elementos para socorrer as vítimas.