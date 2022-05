Ciclista em estado grave após ser atropelado em Paredes

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:30 Facebook

Um ciclista de 45 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento que ocorreu na manhã deste domingo, em Sobreira, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o homem seguia sozinho na estrada nacional que liga a freguesia de Sobreira (Paredes) à freguesia de Lagares (do concelho de Penafiel). No percurso, foi colhido por uma viatura e ficou ferido com gravidade.

À chegada da Cruz Vermelha da Sobreira ao local, o ciclista encontrava-se inconsciente. Foi assistido e transportado em estado crítico para o Hospital de São João, no Porto.

No local do acidente esteve ainda uma patrulha da GNR de Paredes.