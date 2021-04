JN Hoje às 21:04 Facebook

Uma colisão entre quatro carros, ocorrida por volta das 18.45 horas desta sexta-feira, em Baltar, Paredes, ao quilómetro 23 da A4, causou três feridos.

Um dos feridos, considerado em estado grave, foi conduzido ao Hospital de S. João, no Porto.

Os feridos ligeiros receberam tratamento no Hospital do Vale do Sousa, em Penafiel.

O acidente cortou trânsito e formou longas filas. A circulação foi restabelecida por volta das 20.30.

A GNR e os Bombeiros de Valongo tomaram conta da ocorrência.