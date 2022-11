Comunidade cigana. Só acreditam que vão sair do bairro de lata quando virem as casas novas

Fernanda Pinto Hoje às 10:58 Facebook

Câmara de Paredes prestes a iniciar obra de construção de empreendimento para comunidade cigana que vive há mais de 20 anos sem condições, no centro da cidade.

Em dias de chuva é por uma estrada enlameada que se faz o acesso ao acampamento. As barracas, muitas delas feitas de madeiras, chapas e cobertas de plásticos, deixam entrar a água e o frio. É assim há mais de duas décadas. E mesmo agora, que está prestes a arrancar a construção do empreendimento para realojar a comunidade cigana em Paredes, os moradores desconfiam: após anos de promessas por cumprir, só acreditam quando virem as novas casas. A obra para realojar quase 100 pessoas, muitas delas crianças, deve estar pronta em 2024. As 22 casas, de várias tipologias, estão orçadas em 2,5 milhões de euros (mais IVA).