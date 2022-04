Consultas de atividade física para doentes com depressão e diabetes

Fernanda Pinto Hoje às 20:17 Facebook

Até ao fim do mês, vão estar implementadas, em três unidades de saúde familiar dos concelhos de Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel, consultas de atividade física, semanais e individualizadas, destinadas a doentes com depressão e diabetes.

Trata-se de um projeto-piloto do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega II Vale do Sousa Sul, resultante de uma candidatura a um programa da Direção Geral de Saúde, que conta com a parceria dos três municípios envolvidos.

Inicialmente, serão abrangidos os cerca de 30 mil utentes das unidades de saúde familiar de Baltar, em Paredes, Penafidelis, em Penafiel, e Paiva Douro, em Castelo de Paiva, podendo haver referenciação de outras unidades de saúde, de acordo com a adesão registada. A meta é que, ao fim de um ano, o projeto expanda e chegue aos 174 mil utentes deste ACES.

"Na consulta semanal o médico, ao invés de receitar um medicamento ou fisioterapia, pode referenciar para esta consulta [de atividade física]. O utente será avaliado e será prescrito exercício físico. Cabe depois ao técnico de desporto da autarquia dizer que exercício há à disposição para resolver o problema daquele utente em concreto" para que seja direcionado para os programas existentes, explicou Fernando Malheiro, diretor executivo do ACES Tâmega II Vale do Sousa Sul.

A ideia parte da premissa de que dinheiro investido em exercício físico é poupado na saúde e de que a atividade física ajuda a prevenir a doença e a estimular a qualidade de vida.