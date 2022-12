Criança de dois anos ferida em atropelamento em Paredes

Uma criança de dois anos sofreu um traumatismo craniano na sequência de um atropelamento ocorrido esta terça-feira à tarde em Duas Igrejas, no concelho de Paredes.

O alerta para um acidente na Avenida Sá Carneiro foi dado pelas 17.25 horas. Quando chegaram ao local, os Bombeiros Voluntários de Rebordosa encontraram uma criança de dois anos que sofreu um traumatismo craniano ligeiro, depois de ter sido colhida por um carro na via.

A criança foi assistida no local pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lordelo esteve no local a tomar conta da ocorrência.