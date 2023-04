Criança de dez anos morre num acidente em Vandoma

Mónica Ferreira Hoje às 11:35, atualizado às 12:33 Facebook

Uma criança de dez anos morreu na sequência de um acidente ocorrido na manhã deste sábado em Vandoma, no concelho de Paredes. Do acidente resultaram mais três feridos, um grave e dois ligeiros.

Ao que o JN apurou, o acidente deu-se quando uma viatura entrou em despiste, acabando por embater numa outra que se encontrava estacionada no parque de um estabelecimento comercial. Com a violência do embate, o carro em que se encontrava a menina foi abalroado e capotou.

A menina ficou presa debaixo da viatura e não resistiu aos ferimentos.

Os Bombeiros Voluntários de Baltar e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do suporte imediato de vida de Valongo estiveram no local a assistir as vítimas.