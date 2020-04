Doze funcionários e dois utentes infetados em lar de Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 21:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Doze funcionários e dois utentes do Centro Social e Paroquial de Recarei, no concelho de Paredes, estão infetados com a Covid-19. Existem ainda dois casos suspeitos entre os 47 utentes da instituição, estando os restantes a aguardar resultados dos testes e rastreios que foram realizados na quarta-feira.

Dos 57 funcionários que prestam serviço ao Lar e ao Apoio Domiciliário, 31 já foram testados à Covid-19, encontrando-se 12 em casa infetados.

Segundo a autarquia paredense, a situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes, tendo a instituição enfermarias apenas dedicadas aos casos positivos, permitindo o isolamento dos restantes utentes e funcionários.

Está ainda preparado um Centro Escolar na freguesia para acolher, caso necessário, as pessoas que não estejam infetadas.