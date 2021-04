Fernanda Pinto Hoje às 11:56 Facebook

Está concluído o processo de remoção de amianto nas escolas de Paredes e aplicação de novos painéis sandwich com isolamento térmico.

O processo ficou terminado com as intervenções nos edifícios do Jardim de Infância de S. Marcos, em Rebordosa, da Escola Básica de Cristelo, da Escola Básica e Secundária de Vilela, da Escola Básica e Secundária de Sobreira e da Escola Secundária Daniel Faria, em Baltar.

As intervenções foram financiadas e totalizaram mais de 350 mil euros.