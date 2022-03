Explosão em fogão fere mulher com gravidade em Paredes

Uma mulher com cerca de 53 anos ficou ferida com gravidade na sequência de uma explosão na cozinha da sua habitação, ocorrida ao fim da manhã desta quarta-feira, em Rebordosa, no ​​​​​​​concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, a explosão deu-se quando a mulher abriu a porta do fogão de lenha. O fogo terá sido causado por algum material que rebentou ao entrar em contacto com o lume.

A violência da explosão provocou o rebentamento das janelas, portas da cozinha e dos quartos.

A mulher, que no momento da explosão se encontrava na habitação com o marido, sofreu queimaduras graves nas vias respiratórias. Foi assistida no local pelos Bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportada para o Hospital de São João, no Porto. O marido sofreu ferimentos ligeiros e não necessitou de tratamento hospitalar.

No local esteve ainda a GNR de Lordelo, assim como os serviços municipais de proteção civil, para avaliarem as condições de segurança da habitação.