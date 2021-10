Ferida com gravidade em incêndio que começou no quarto

Mónica Ferreira Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca de 50 anos sofreu queimaduras graves na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã deste sábado, numa habitação em Gandra, Paredes.

Ao que o JN apurou, as chamas tiveram início no quarto da mulher, em circunstâncias que serão agora apuradas pelas autoridades.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Baltar ao local, a vítima já se encontrava na varanda do quarto, com queimaduras graves no tronco. No interior da casa estavam ainda o marido e uma filha, que escaparam ilesos.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa.