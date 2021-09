Ferido com gravidade ao cair de uma altura de oito metros em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 19:42 Facebook

Um homem de 52 anos ficou ferido com gravidade ao cair de uma altura de cerca de oito metros, quando mudava a imagem de um outdoor localizado num campo junto à rotunda da saída da A4, em Paredes.

O acidente deu-se quando a escada usada pelo homem para aceder à estrutura cedeu, fazendo-o cair de uma altura de cerca de oito metros, numa zona de difícil acesso, com muita vegetação.

"À nossa chegada, a vítima estava consciente, colaborante e orientada, com dores em todo o corpo devido à queda em altura", contou ao JN Vítor Martins, adjunto dos Bombeiros Voluntários de Paredes, acrescentando que foi "imobilizado" e retirado do local.

O trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paredes - que mobilizaram para o local oito elementos apoiados por três viaturas - e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paredes esteve no local a tomar conta da ocorrência.