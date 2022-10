Ferido grave e dois ligeiros num acidente em Paredes

Três pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre três viaturas, em Sobrosa, no concelho de Paredes.

O acidente aconteceu na Avenida do Visalto, na estrada que liga os concelhos de Paredes e Paços de Ferreira, e envolveu três carros. Na sequência da colisão, uma das viaturas foi projetada para um campo, caindo numa ravina com cerca de três metros de altura. O condutor, um homem com cerca de 35 anos, ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves.

Do acidente resultaram mais dois feridos, considerados leves.

PUB

As vítimas foram assistidas no local pelos Voluntários de Paredes, pela Cruz Vermelha de Vilela, e pelas equipas médicas da Viatura de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O acidente obrigou ao corte da estrada, que ainda está interditada para remoção dos destroços do acidente.