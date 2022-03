Festival em Paredes vai homenagear mestres das artes em madeira

Fernanda Pinto Hoje às 17:17 Facebook

Porque a indústria de mobiliário é "a grande marca identitária e diferenciadora de Paredes", concelho que se assume como "o maior centro produtor de mobiliário do país", o município organiza, em 2022, o primeiro Festival de Artes em Madeira de Paredes (FAMP), que quer valorizar este legado e homenagear os "mestres da arte de trabalhar a madeira".

Estão previstas ações com foco na dinamização cultural e turística, de entrada livre e para diferentes públicos, sendo a primeira a apresentação do livro "Artes em Madeira de Paredes: Alma, Esforço e Engenho", na Bolsa de Turismo de Lisboa, que é um registo deste património imaterial. O ponto alto do evento será uma bienal no concelho, de 24 de setembro a 9 de outubro, que se repetirá a cada dois anos.

Segundo a Câmara, o FAMP é "um projeto de valorização integrada das artes em madeira" que tem como principal objetivo "homenagear e enaltecer o trabalho dos "mestres de Paredes" que marcam a identidade do concelho, principal produtor e exportador de mobiliário português", através da celebração de profissões ligadas à madeira e aos móveis e da perpetuação de memórias. Assim, a meta é preservar a arte e o saber-fazer de marceneiros, entalhadores, torneiros, estofadores, polidores, carpinteiros, escultores de madeira, entre outros, "profissionais cada dia em menor número, deixando um importante legado da tradição do fabrico de móveis que as futuras gerações, principalmente as crianças e jovens, devem conhecer e valorizar".

Este projeto entronca num outro já em curso: a transformação do mosteiro de Vilela em Museu do Mobiliário e das suas Artes e Artífices.

"Quisemos homenagear paredenses que nos orgulham, pois não podemos deixar esquecer uma memória coletiva ligada ao mobiliário, "bandeira desta terra", como são as artes e os artífices em madeira, que com a sua paixão, determinação, resiliência e coragem deram o grande impulso inicial à história da maior indústria no nosso concelho", salienta o presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida.

O programa de animação turística baseado nas artes em madeira, incluindo um roteiro que dará a conhecer percursos turísticos no âmbito do turismo industrial, será apresentado brevemente. A autarquia adianta que "serão desenvolvidos itinerários culturais e turísticos que tratarão as questões do património e turismo industrial com programação cultural e artística".

Já no final do ano, a Bienal Artes em Madeira dará a conhecer à comunidade, de forma lúdica e pedagógica, esse legado histórico e cultural, com uma programação eclética, que vai interligar diferentes expressões artísticas como a música, artes plásticas, teatro e dança, "tendo como ponto de partida as tradições da arte de trabalhar a madeira e os seus mestres", destaca a vereadora da Cultura, Beatriz Meireles.

O FAMP é organizado pela Câmara Municipal de Paredes e resulta de um investimento de cerca de 250 mil euros financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.