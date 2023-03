Fogo atinge fábrica de produção de cadeiras em Rebordosa

Um incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira numa fábrica de produção de cadeiras, em Rebordosa, Paredes.

O alerta para o fogo na fábrica, situada na Rua do Alto do Facho, chegou aos Bombeiros Voluntários de Rebordosa por volta das 5.20 horas. Valeu a rápida intervenção da corporação, que fez com que as chamas ficassem confinadas a uma zona de um dos armazéns do "produto acabado", não alastrando ao piso inferior da empresa, que ficou danificado devido ao fumo.

Segundo o comandante Paulo Ferreira contou ao JN, "a zona da produção apenas foi atingida parcialmente, havendo condições da fábrica continuar a laborar". Ainda assim, "os prejuízos são avultados".

PUB

O fogo foi dado como dominado por volta das 6 horas, tendo sido extinto às 6.30 horas. No local, no combate às chamas estiveram 25 elementos, apoiados por seis veículos.

No local esteve ainda a GNR de Lordelo, assim como a Polícia Judiciária, que investiga agora as causas do incêndio.