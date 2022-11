Foi quase um shopping mas volta a ser estádio de futebol

Fernanda Pinto Hoje às 09:39, atualizado às 09:58 Facebook

Investimento no Estádio das Laranjeiras, em Paredes, visa atrair pessoas e gerar dinâmica económica na cidade. Câmara vendeu-o por 8,5 milhões e readquiriu-o por 1,8 milhões.

Esteve para ser demolido e dar lugar a um centro comercial, mas, e após um longo período, o antigo Estádio das Laranjeiras, agora completamente renovado, está prestes a ser devolvido a Paredes, com o objetivo de dar uma nova centralidade à cidade e de contribuir para a sua dinâmica económica.

"Paredes perdeu muito por não ter um estádio no centro da cidade", acredita o presidente da Câmara, Alexandre Almeida. Com a transferência dos jogos para a Cidade Desportiva, construída fora do perímetro urbano, houve quase "um divórcio" do clube, o União de Paredes, com a cidade.