Habitante de Recarei "cobra" promessa de revisão do PDM com protesto

Hélia Lobo, habitante da freguesia de Recarei, em Paredes, esteve esta segunda-feira, em protesto, em frente ao edifício da Câmara, reivindicando uma alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) que diz ter-lhe sido prometida por Elias Barros, à data vereador com o pelouro da Proteção Civil, para que o filho possa construir uma habitação.

Ao JN, Hélia Lobo conta que este caso se arrasta há sete anos, altura em que o filho quis avançar com a construção em Além do Rio, na freguesia de Recarei, Paredes. "Disseram-me que não podia construir porque era um terreno com elevado risco de incêndio", relata a mulher

Depois desta primeira informação, Hélia Lobo diz que todos os meses se dirigia aos Paços do Concelho para perceber do andamento do caso, já que lhe foi dito que ficaria resolvido "com a alteração do PDM".

Em 2021, antes das eleições, relata que meteu um projeto para a construção. "Mas a um mês das eleições estava tudo na mesma e eu fui para a porta da Câmara dizer que não saía de lá enquanto não fosse recebida pelo vereador. Disseram-me que ele não estava, mas que iria depois fazer uma visita ao terreno", contou Hélia Lobo.

Segundo a mulher, esta visita aconteceu e a informação que lhe foi dada pelo vereador no local foi de que seria possível construir. "E disse-me que se ganhasse as eleições ia resolver o assunto, porque não havia nenhuma razão para não se poder construir. Mas na semana passada mandaram-me uma carta a dizer que não podia construir", lamenta a mulher.

Ao JN, fonte oficial do município afirmou que, neste momento, não há enquadramento para a pretensão e que, tendo em conta o PDM, não é possível a construção no local, por se tratar de uma zona de uso múltiplo, de floresta de produção e de elevado risco de incêndio.

A mesma fonte frisa também que não existe nenhum projeto apresentado por Hélia Lobo, tendo esta apenas feito um pedido de informação prévia, que foi indeferido em 2020 e em 2023. Salienta ainda que os serviços já receberam a munícipe várias vezes, tenho-lhe já explicado que não é possível construir no terreno.