Heliporto de Baltar recebe certificação de Aeródromo e testa plano de emergência

O Heliporto de Paredes - Baltar, situado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Baltar, recebeu recentemente a certificação de Aeródromo para classe II, e na noite de quinta-feira, a corporação realizou um "Exercício à Escala Total", que consistiu num simulacro de acidente com aeronave.

O exercício, que contou também com a participação de alguns elementos dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa e da Proteção Civil Municipal, previu o recurso a meios externos, para treino de pessoal e familiarização com o Plano de Emergência, com o objetivo de levar a bom termo a condução das operações de socorro, em acidentes de quaisquer proporções.

Com o plano, pretendeu-se, ainda, que as corporações retirassem o máximo ensinamento dos procedimentos de operacionalização do Plano de Emergência para Aeronaves do Heliporto de Baltar e foi, segundo José Freitas, comandante dos Bombeiros Voluntários de Baltar, "um sucesso, que testou muito bem o nosso plano de emergência".

Esta certificação de Aeródromo para o Heliporto de Paredes - Baltar, permite, para além de situações de emergência médica e de proteção civil, a existência de mais valências afetas à utilização de helicópteros.