Homem colhido pelo próprio carro em Paredes fica em estado grave

Um homem com cerca de 60 anos ficou ferido com gravidade, na manhã deste sábado, ao ser atropelado pelo próprio carro, na via pública, em Lordelo, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o homem terá parado o carro na via pública. A viatura, que ao que tudo indica se encontrava destravada, começou a andar, embatendo no homem e esmagando-o contra um poste de eletricidade.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lordelo e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportada, em estado grave, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.