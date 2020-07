Homem ferido com gravidade em despiste na A4 em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 16:43 Facebook

Um homem de 64 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste ocorrido ao início da tarde desta terça-feira, na autoestrada A4, em Gandra, Paredes. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

O acidente aconteceu no sentido Porto/Amarante, em Gandra, quando o carro em que seguiam os dois homens entrou em despiste, embatendo violentamente contra o morro da autoestrada.

Na sequência do despiste, o homem de 64 anos, que seguia no lugar do pendura, ficou ferido com gravidade. Assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Baltar e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, foi depois transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O condutor da viatura, um homem com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Para o local do acidente foram mobilizados onze elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Baltar, assim como uma equipa da corporação de Valongo.

A GNR esteve no local a registar a ocorrência.