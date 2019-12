Homem morre atropelado em Rebordosa

Mónica Ferreira Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 71 anos morreu após ser atropelado por um carro, na tarde desta segunda-feira, na Avenida Monte de Azevedo, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes

O acidente aconteceu perto das 14.30 horas e, ao que o JN apurou, deu-se quando o homem saiu do carro e se deslocava para casa, situada a poucos metros do local do acidente.

Quando os Bombeiros Voluntários de Rebordosa chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foi ainda assistida pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.