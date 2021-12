Fernanda Pinto Hoje às 15:42 Facebook

Um homem morreu esta quinta-feira, na sequência de um atropelamento ferroviário em Sobreira, Paredes.

Ao que o JN conseguiu apurar, a vítima tinha entre os 50 e 60 anos e o óbito foi declarado no local. Tudo aconteceu na Linha do Douro, sentido Penafiel-Porto, por volta das 12.30 horas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Cete, da delegação da Cruz Vermelha de Sobreira, a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a GNR, que está a investigar.