Homem morre depois de ser encontrado em paragem respiratória em Paredes

Um homem de 43 anos morreu ao início da noite desta quinta-feira, depois de ter sido encontrado em paragem cardiorrespiratória, em Parada de Todeia, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o homem, residente em Paredes, tem um histórico associado ao consumo de estupefacientes. Foi encontrado em paragem cardiorrespiratória, num caminho de uma quinta abandonada situada naquela freguesia paredense.

Quando os Bombeiros Voluntários de Cete chegaram ao local, iniciaram as manobras de reanimação com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não conseguiram salvar o homem. O óbito foi declarado no local.

O corpo do homem foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde será realizada a autópsia, que vai determinar as causas da morte.

A GNR de Paredes esteve no local a tomar conta da ocorrência, não havendo indícios de crime.