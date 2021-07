Homem morre durante fiscalização de trânsito em Paredes

Mónica Ferreira Ontem às 23:34 Facebook

Um homem de cerca de 70 anos morreu durante uma fiscalização de trânsito, esta sexta-feira à noite, em Gandra, no concelho de Paredes.

A vítima sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória durante uma operação de fiscalização do Destacamento de Trânsito do Porto, junto à CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, em Paredes.

O homem foi mandado parar pelas autoridades e sentiu-se mal, cerca das 22 horas desta sexta-feira. Entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistido no local pelos Bombeiros de Baltar, com o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Apesar de todos os esforços, não conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local.