Um homem, com cerca de 67 anos de idade, morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma queda, ao que tudo indica, da varanda da habitação, em Lordelo, Paredes.

Os Bombeiros Voluntários de Lordelo receberam o alerta por volta das 12.40 horas.

Além da ambulância da corporação estiveram na ocorrência a equipa da viatura médica de emergência do Vale do Sousa e a GNR de Lordelo. O óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Penafiel.