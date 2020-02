Incêndio destrói armazém em Paredes

Hoje às 12:28, atualizado às 12:29 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões destruiu totalmente o pavilhão de uma empresa de fabrico e instalação de equipamentos para secagem de madeiras, situada em Gandra, Paredes.

São desconhecidas as causas do incêndio, que deflagrou pouco depois das 2.30 horas deste sábado, na empresa Silvino Lindo, no Lugar de Granja, freguesia de Gandra.

As chamas destruíram um dos pavilhões da empresa de fabrico e instalação de equipamentos para secagem de madeiras e foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Baltar e de Rebordosa, que mobilizaram para o local cerca de 50 elementos e 14 viaturas.

A GNR de Lordelo esteve no local a tomar conta da ocorrência.