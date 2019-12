Incêndio destrói fábrica de polimentos em zona habitacional de Lordelo

Mónica Ferreira Hoje às 12:56 Facebook

Um incêndio destruiu uma fábrica de polimentos, na madrugada desta segunda-feira, no Lugar da Vila, em Lordelo, no concelho de Paredes. São desconhecidas as causas do incêndio, que deflagrou por volta da uma hora da madrugada.

As chamas destruíram por completo a pequena indústria familiar, que se situa numa zona habitacional, próxima do centro da vila.

Foram combatidas por 47 elementos das corporações de Lordelo, Baltar, Rebordosa, Paredes e Paços de Ferreira, apoiados por 14 veículos.

A GNR esteve no local e está a investigar as causas do incêndio.