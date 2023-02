Incêndio em fábrica de Paredes: causas e prejuízos por apurar

Mónica Ferreira Hoje às 09:24 Facebook

Um violento incêndio destruiu a ELMIG Chairs, empresa de cadeiras sediada em Sobrosa, no concelho de Paredes. O armazém de uma têxtil também foi afetado pelo fogo, que mobilizou várias corporações: Paredes, Baltar, Cete, Rebordosa, Lordelo, Penafiel, Paços de Ferreira, Freamunde e Valongo. As causas do incêndio ainda estão por apurar. E os prejuízos por contabilizar.

"Estava a trabalhar aqui perto e vimos esta coluna de fumo. Quando chegamos, demos com este aparato", contou, ao JN, Miguel Matos. "Temos ali um amigo que tem uma drogaria e nós estávamos a tentar ajudá-lo a tirar as máquinas, mas entretanto os bombeiros chegaram", acrescentou.

"Como muita gente me conhece e sabem que trabalho cá, ligaram-me a dizer que isto estava a arder. Vim de imediato tentar ajudar a fazer o que fosse preciso", referiu, por sua vez, Maria José Leite, apontando os trabalhadores que ainda tentavam "salvar o pouco" que restava.