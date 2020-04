Hoje às 21:10 Facebook

Um incêndio florestal em Recarei, Paredes, ativo desde as 18 horas desta quinta-feira, mobilizou dezenas de bombeiros. O fogo não está a ameaçar habitações.

O alerta para o incêndio foi às 18 horas e às 20.30 horas permanecia ativo.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, 50 bombeiros foram mobilizados para o combate às chamas numa zona florestal em Recarei, Paredes. O incêndio, de grandes dimensões, seria visível na entrada da A4, acrescentou a mesma fonte.