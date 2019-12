Incêndio numa casa em Paredes deixa idosa gravemente ferida

Mónica Ferreira Hoje às 00:33 Facebook

Um incêndio numa habitação na cidade de Paredes provocou ferimentos graves a uma mulher com cerca de 70 anos.

O incêndio começou por volta das 23 horas desta terça-feira e, ao que o JN apurou, teve início no colchão de um dos quartos da habitação. Uma mulher com cerca de 70 anos sofreu queimaduras graves nas vias respiratórias e nos braços e mais duas pessoas tiveram de ser hospitalizadas por inalação de fumo.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Paredes, que mobilizaram para o local nove veículos e trinta elementos. Cerca de 45 minutos depois de ter deflagrado, o fogo estava controlado.

As vítimas foram assistidas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.