Incêndio deixa família sem casa em Paredes

Um incêndio destruiu a cobertura de uma casa, ao final da noite de domingo, em Gandra, no concelho de Paredes. Uma família ficou desalojada.

O fogo foi combatido, durante quase três horas, por 35 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Baltar e de Rebordosa.

Segundo o comandante da corporação de Baltar, Delfim Cruz, o alerta foi dado já após as 22 horas de domingo e mobilizou dezenas de bombeiros para a rua Moreira, na cidade de Gandra. "O incêndio decorreu ao nível da cobertura e rapidamente chegou ao teto falso", descreveu o responsável.

Delfim Cruz acrescentou que a "extinção das chamas revelou-se muito difícil", porque o fogo concentrou-se no isolamento do telhado. "Tivemos de retirar as telhas para que o combate fosse eficaz", explicou.

Casa havia sido reabilitada recentemente

O comandante da corporação de Baltar confirma ainda que a cobertura da casa ficou completamente destruída e que a água usada no combate ao incêndio provocou danos avultados em várias das divisões da habitação. "A casa ficou sem condições de habitabilidade", garantiu.

O casal e o filho menor que viviam no edifício tiveram necessidade, por esse motivo, de serem realojados em casa de familiares que residem nas imediações.

A habitação que ardeu neste domingo tinha sido recentemente reabilitada.