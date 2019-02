28 famílias retiradas devido a incêndio em garagem de prédio em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 09:45 Facebook





Um incêndio deflagrou, na noite desta sexta-feira, na garagem do Edifício Varandas do Sousa, em Paredes, e obrigou à retirada de 28 famílias do local.

Foram os funcionários do restaurante que se situa rés-do-chão do edifício que, minutos antes da meia-noite se aperceberam do fumo intenso vindo das garagens e alertaram os bombeiros. Quando estes chegaram ao local iniciaram o combate às chamas e evacuaram as 28 famílias que ali residem.

As chamas tiveram início num armário num dos dois pisos de garagem e propagaram-se a uma viatura que ali se encontrava estacionada. Danificaram ainda as tubagens do saneamento.

Cerca de uma hora e quarenta minutos depois do início do incêndio - que foi combatido por nove viaturas e 39 elementos dos Bombeiros Voluntários de Paredes - este foi dado por extinto e os moradores puderam regressar às suas casas. Não se registaram feridos e duas pessoas foram assistidas no local devido a crises de ansiedade.