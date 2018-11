Acidente aparatoso mantém A4 cortada ao trânsito

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:06 Facebook

Despiste seguido de colisão provocou ferimentos graves em condutor. Circulação entre os nós de Paredes e de Baltar está suspensa à espera que via seja limpa

Um despiste seguido de colisão mantém o troço entre os nós de Paredes e Baltar da A4 totalmente encerrado, esta quinta-feira à noite. O acidente aconteceu minutos depois das 20 horas e desde essa altura que os automobilistas que circulam no sentido Vila Real - Porto estão obrigados a abandonar a autoestrada em Paredes.

Um homem teve de ser desencarcerado e foi transportado para o Hospital São João, no Porto, com ferimentos considerados graves.

Segundo o JN apurou, um carro da marca Mazda circulava em direção ao Porto, quando, a chegar à saída de Baltar/Parada ficou sem controlo, despistou-se e embateu noutra viatura. O choque foi aparatoso e deixou todas as faixas de rodagem daquela autoestrada repletas de destroços, o que obrigou ao corte do trânsito logo a partir de Paredes.

Os Bombeiros Voluntários de Paredes deslocaram para o local cinco viaturas, entre as quais o carro de desencarceramento, ao qual foi necessário recorrer para retirar o condutor do interior do carro acidentado. Este foi assistido ainda no local pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e só depois foi encaminhado para o hospital com ferimentos graves.