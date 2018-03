Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:05 Facebook

Parte do teto da cantina da Escola EB 2,3 e Secundária de Rebordosa, em Paredes, cedeu às infiltrações e em alguns locais daquele espaço a água cai abundantemente. Mesmo assim, as refeições aos alunos continuaram a ser servidas no mesmo refeitório, depois do local onde mais água cai ter sido vedado com plásticos.

Os alunos deste estabelecimento escolar chegaram a anunciar, no final de janeiro, uma manifestação com o intuito de alertar para os graves problemas existentes. Porém, a ação de protesto foi cancelada após a Câmara de Paredes ter garantido que, no final do presente ano letivo, iriam ser concretizadas obras de beneficiação.

A presidente da Associação de Estudantes da Escola EB 2,3 e Secundária de Rebordosa, Cátia Dias, conta que os alunos foram confrontados com a entrada de água na cantina na última quarta-feira. "Quando os primeiros alunos chegaram ao local, ainda de manhã, já entrava muita água", refere.

A dirigente estudantil acrescenta que, de imediato, alertou a Junta de Freguesia de Rebordosa para o que estava a acontecer e que tentou falar com o coordenador da escola. "Mas ele não estava. Já a Junta de Freguesia disse que ia ver o que era possível fazer", descreve.

Ainda segundo Cátia Dias, os funcionários da escola vedaram com plásticos o local onde caía mais água e que, ao almoço, as refeições foram, na quarta-feira e ontem, servidas na cantina.

Tal como o JN já tinha avançado, a Escola EB 2,3 e Secundária de Rebordosa nunca foi requalificada, em 30 anos. Por esse motivo, apresenta problemas graves ao nível da climatização, infiltrações e coberturas. Também está sobrelotada e nem o facto de ser a única Unidade de Ensino Estruturado para o Apoio à Inclusão de Alunos com Perturbações do Espetro do Autismo do Tâmega e Sousa lhe traz vantagens. Bem pelo contrário, pois as salas dos alunos autistas só puderam ser mobiladas com o apoio de empresas locais.

Para exigir o melhoramento das condições do estabelecimento de ensino, alunos e encarregados de educação marcaram uma manifestação para o final de janeiro. Mas a ação de protesto foi cancelada no seguimento de reuniões com a Câmara de Paredes, que prometeu realizar obras de requalificação no final do ano letivo.