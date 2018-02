Ambulância envolvida em acidente em Paredes

Roberto Bessa Moreira Ontem às 21:06 Facebook



Uma ambulância de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, de Paredes, esteve envolvida num acidente, ocorrido na tarde desta quinta-feira. Da colisão entre as duas viaturas resultaram outros tantos feridos, sendo que a condutora do automóvel teve de ser desencarcerada pelos colegas da motorista da ambulância.

O acidente aconteceu pelas 18 horas, na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, situada na cidade com o mesmo nome.

Segundo o comandante da corporação, Simão Barbosa, o choque entre a ambulância - usada para transportar doentes para tratamentos regulares em clínicas e hospitais e que, naquele momento, circulava apenas com a condutora - e um carro aconteceu junto a um cruzamento no lugar conhecido como Quinta do Cabo. Na sequência do embate, a condutora da viatura ligeira ficou encarcerada. "Devido ao embate a porta não abria", explica o responsável.

As duas condutoras apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportadas ao Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Para além de 11 elementos dos Bombeiros de Rebordosa, apoiados por duas ambulâncias e um carro de desencarceramento, estiveram no local a viatura médica de emergência e reanimação e a GNR.