Atletas de voleibol do Juventude Pacense feridas em acidente na A42

Um acidente que envolveu dois carros, na tarde deste domingo, na A42 em Lordelo, Paredes, provocou ferimentos em oito atletas da equipa feminina de juvenis de voleibol da Juventude Pacense, de Paços de Ferreira.

Ao que foi possível apurar, um Porsche despistou-se ao quilómetro 1.2 da A42, no sentido Porto - Paços de Ferreira, acabando por embater na carrinha da associação pacense, fazendo-a capotar. O condutor, treinador da equipa, também ficou ferido.

Na carrinha viajavam oito atletas que regressavam a casa, depois de terem realizado um jogo do campeonato regional em Santa Maria da Feira.

As oito atletas, com idades entre os 15 e os 16 anos, assim como o condutor da carrinha, foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Ao JN, Pinto de Almeida, presidente da Juventude Pacense, afirmou que nenhuma das atletas inspira cuidados de maior, sendo o motorista quem está mais combalido e em choque com o sucedido. "As meninas estão bem, entraram no hospital todas pelo próprio pé. Estão a ser avaliadas em Ortopedia, mas nenhuma inspira preocupação de maior", contou.

Pinto de Almeida referiu ainda que o acidente provocou danos consideráveis na carrinha, "que não deverá ter recuperação".