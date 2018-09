Bombeiros ajudaram Beatriz a nascer à porta de casa em Baltar

Mónica Ferreira 02 Junho 2018 às 15:29 Facebook

Dois bombeiros dos Voluntários de Baltar ajudaram a trazer ao mundo uma menina que não esperou pela chegada ao hospital. Beatriz nasceu com 40 semanas, pouco depois das 8 horas da manhã deste sábado, no interior da ambulância, em frente ao prédio onde vivem os pais, em Baltar.

O alerta foi dado pouco antes das 8 da manhã. Quando os bombeiros chegaram ao local, Sandra, de 33 anos, já estava em trabalho de parto do primeiro filho.

Cerca de 20 minutos depois, nasceu Beatriz, com o auxílio de Manuel Duarte e Filipe Santos, dois bombeiros da corporação de Baltar.

"Quando chegamos a mãe já estava à porta, com muitas dores. Percebemos que a bebé estava quase a nascer. Trouxemos a mulher de cadeira de rodas do 2.º andar do prédio para a ambulância e aí fizemos a avaliação da parturiente", afirmou ao JN Manuel Duarte, que viveu pela primeira vez uma experiência como esta, ao contrário do colega Filipe Santos, que já auxiliou outras crianças a nascer.

Com a ajuda da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, que entretanto chegou ao local, o parto foi realizado. Mãe e filha foram depois transportadas para o Hospital Padre Américo em Penafiel.

"Foi complicado porque fiquei um pouco nervoso. Mas deixei-me levar e tudo correu pelo melhor", rematou Manuel Duarte.