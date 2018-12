Hoje às 21:19, atualizado às 21:23 Facebook

Um carro com um cadáver no interior, totalmente carbonizado, foi encontrado este domingo, ao princípio da noite, no Lugar de Casconha, Sobreira, em Paredes.

Populares alertaram os bombeiros, que acorreram ao local.

Perante a suspeita de crime, foi chamada a Polícia Judiciária do Porto, que agora investiga o caso.