Caminhada e vigília pedem segurança na Estrada Nacional 319 em Paredes

A população de Sobrosa, em Paredes, saiu à rua, para reivindicar mais segurança na EN319. Pedem passeios, passadeiras, semáforos que limitem a velocidade e uma rotunda num entroncamento acidentado.

Esta manhã, um grupo de moradores percorreu a rua, numa caminhada para demonstrar a falta de condições daquele troço da EN319, em Sobrosa, Paredes.

Esta noite há uma vigília, pelas 21 horas, com velas e cruzes, no entroncamento do "Serralheiro". As mesmas cruzes que, este domingo, marcaram um percurso de acidentes.

"Queremos tentar prevenir uma desgraça. Ainda esta semana uma criança quase era atropelada aqui. Isto parece uma autoestrada", explica Diana Costa, uma das responsáveis pela manifestação.

"Aqui todas as semanas há acidentes. Não há sinalização, passadeiras, passeios e é uma estrada com muita afluência. Está um perigo", descrevem os moradores.

A via está a ser intervencionada pela Infraestruturas de Portugal (IP) e acabou de ser pavimentada, mas não acautelou medidas de segurança e deixou desníveis nas bermas devido à altura do piso, queixam-se os moradores, que já fizeram reclamações.

A IP afirma que a intervenção em curso, que termina a 14 de abril, implica beneficiação do pavimento e "trabalhos de melhoria das condições de circulação e segurança e intervenções pontuais de melhoria das condições de circulação pedonal na zona, tais como a execução de pequenos passeios e reposicionamento de paragens de transportes públicos", entre outros. Não confirma se serão colocadas passadeiras ou formas de controlo de velocidade.