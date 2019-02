CDS-PP de Paredes acusa vereador de plágio e exige pedido de desculpas

Mónica Ferreira Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A concelhia de Paredes do CDS-PP acusou de plágio o vereador com o pelouro da Educação, Juventude e Desporto, Paulo Silva, exigindo que este apresente um pedido de desculpas público pelo sucedido. Contactado pelo JN, Paulo Silva não se quis pronunciar.

Em causa está um artigo de opinião que o vereador escreveu num jornal local sobre um conselho municipal de desporto que decidiu criar para o concelho no qual, segundo os centristas, "plagiou o preâmbulo da proposta de regulamento do Conselho Municipal de Desporto da Câmara Municipal de Vila Real", usando exatamente no texto, os quatro primeiros parágrafos do documento.



Apesar de não ter querido falar com o JN sobre esta questão, Paulo Silva falou sobre o assunto num outro artigo que foi publicado no mesmo jornal e, segundo o comunicado dos membros do CDS-PP, o professor, "não apenas se vitimizou" como "atribuiu a responsabilidade a um incógnito colaborador".



"Numa tentativa de atestar a ignorância dos seus leitores e da população, prometeu "mais atenção e respeito para o futuro", acrescentando que "a verdade é que infelizmente e sem nenhuma intencionalidade apercebi-me que plagiei (...)", afirmam, acrescentando que estas declarações "envergonham todos os paredenses" e exigindo um pedido de desculpas público à comunidade.

Contactado pelo JN, Paulo Silva não quis comentar.