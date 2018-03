Choque entre dois carros deixa casal encarcerado

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:35 Facebook

Um choque entre dois automóveis condicionou, na noite deste domingo, a circulação no troço da Estrada Nacional 15, que atravessa a freguesia de Astromil, em Paredes.

O violento acidente causou três feridos, dois dos quais tiveram de ser desencarcerados pelos operacionais dos Bombeiros de Rebordosa e de Baltar. Também a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valongo estiveram no local.

Segundo o comandante da corporação de Rebordosa, Simão Ribeiro, a colisão ocorreu pelas 20.10 horas horas e quando os primeiros bombeiros chegaram ao local, duas das três vítimas estavam presas no interior do carro. "Foi necessário retirá-las. A operação de desencarceramento foi relativamente fácil", descreveu o responsável de Rebordosa.

Simão Ribeiro acrescentou que o casal encarcerado queixava-se de "dores em diferentes partes do corpo e poderiam ter fraturas". Foi, tal como a terceira vítima, transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.