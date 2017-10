Choque frontal deixa três crianças feridas em Paredes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:14 Facebook

Um choque frontal entre dois carros provocou, esta quarta-feira à tarde, cinco feridos, entre os quais dois gémeos bebés de seis meses e uma criança de 12 anos.

As crianças e as condutoras dos automóveis envolvidos no acidente, ocorrido em Parada de Todeia, Paredes, foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, todas com ferimentos ligeiros.

Segundo apurou o JN, o acidente aconteceu pelas 16.40 horas, quando as duas viaturas circulavam em sentidos opostos, na Estrada Nacional 319, junto ao nó de acesso da autoestrada.

Por razões ainda não apuradas, um dos carros invadiu a faixa de rodagem contrária e embateu, de frente, noutra viatura.

Os Bombeiros Voluntários de Baltar foram acionados e rapidamente retiraram as vítimas dos automóveis e procederam à sua estabilização, antes de as transportarem ao hospital.