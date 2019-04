Dois mortos em acidente com carro que abalroou três motas em Paredes

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, este domingo, na sequência de um acidente com um carro, que abalroou três motas, no local de Terronhas, em Recarei, Paredes.

O veículo ligeiro embateu nas três motas e, depois do acidente, na Rua João Paulo II (perto da EN15), o condutor fugiu. Mais tarde, foi intercetado pelas autoridades.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, do sinistro resultou ainda um ferido ligeiro.

Nas operações de socorro estão envolvidos os bombeiros voluntários de Baltar, Cete, o INEM, a Cruz Vermelha de Sobreira e GNR, num total de 39 elementos auxiliados por 14 viaturas.