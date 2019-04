Duas mulheres feridas numa colisão com camião em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres ficaram feridas na sequência de um aparatoso acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira, na EN 319, em Parada, no concelho de Paredes. No carro seguia também uma criança de dois anos, que escapou ilesa.

O acidente envolveu um veículo ligeiro, no qual seguiam as duas mulheres e a criança, e um camião, tendo o carro embatido na parte traseira do pesado.

"À nossa chegada ao local, deparamo-nos com duas vítimas encarceradas, duas mulheres, que seguiam na frente do carro", afirmou ao JN Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete.

No interior da viatura seguia ainda um menino de dois anos que, apesar de não ter sofrido ferimentos, foi transportado para o Hospital, por precaução.

As duas mulheres foram assistidas no local e transportadas, com ferimentos considerados ligeiros, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente estiveram 15 elementos e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Cete e quatro elementos da GNR de Paredes.