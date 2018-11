Empresários oferecem móveis a família desalojada

Fernanda Pinto Hoje às 21:28 Facebook

Twitter

Em agosto, uma família de três elementos ficou desalojada quando a casa onde viviam foi destruída por um incêndio, em Recarei, Paredes. O caso foi sinalizado pelos serviços municipais e uma associação empresarial lançou o repto a três empresários do mobiliário do concelho que aceitaram ajudar a mobilar a habitação. Os móveis de quarto, cozinha e sala, feitos à medida, já foram entregues, e os empresários foram, hoje, homenageados pelo gesto solidário.

"Chegam-nos muitos pedidos, infelizmente. Tentamos sempre que possível ajudar e o caso de alguém que perdeu tudo numa situação como esta toca-nos profundamente. Dissemos que sim imediatamente", explica Cristina Dias, da J. Dias, uma das empresas solidárias que ajudou com o mobiliário da sala. "Existem, com certeza, muitas empresas que em situações como esta estarão disponíveis para ajudar no futuro. Este gesto demonstra a solidariedade de todos os empresários do concelho", acredita João Fernandes, da Movis - Agostinho Fernandes, Lda, que ofereceu a cozinha. A responsável da Antarte, Zita Rocha, que não conseguiu estar presente na homenagem, ofereceu o quarto.

Nenhuma das empresas, garantem, fez contas aos gastos. "Não calculamos o custo nem houve orçamentos. A gratidão das pessoas basta", afirmam os empresários. A família, composta por um casal e um filho maior de idade, que não se quis expor publicamente, não deixou de agradecer "de todo o coração".

"Os empresários de Paredes são solidários. As empresas foram contactadas em setembro e o mobiliário, feito à medida, já foi entregue", destacou Alberto Pereira Leite, que preside à ASEP - Associação de Empresas de Paredes. "Há muitas empresas de Paredes a apoiar famílias com necessidades económicas com gestos solidários. Só não é tornado público", sustentou.