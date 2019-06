Estudantes estrangeiros discutem bullying em escola portuguesa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:20 Facebook

Alunos e professores vieram de Itália, Lituânia e Letónia. Iniciativa decorreu no âmbito do projeto Erasmus +

A Escola Básica de Sobreira, em Paredes, recebeu, durante uma semana, uma comitiva de professores e alunos da Lituânia, de Itália e da Letónia que, no âmbito do projeto Erasmus +, vieram a Portugal discutir questões relacionados com o bullying e ciberbullying.

A discussão contou ainda com o contributo da GNR e de Mónica Moreira, psicóloga da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, que explicou como as redes sociais podem afetar o relacionamento com amigos e família. O encontro serviu ainda para alertar para o crescente isolamento social dos jovens que passam tempo excessivo ao telemóvel.

As conclusões do intercâmbio foram apresentadas por todos os estudantes que participaram na iniciativa, em pequenos vídeos.

O projeto Erasmus + tem a continuidade assegurada com outros eventos marcados para o próximo ano letivo, em Itália e na Letónia.