Homem atropelado em Paredes morreu no hospital

O homem que ficou ferido com gravidade, na segunda-feira, ao ser atropelado em Astromil, Paredes, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Serafim, conhecido por "comandante da Portela" e pessoa bastante querida na comunidade (em particular, no seio dos bombeiros voluntários do concelho), faleceu no Hospital de São João, no Porto, durante a madrugada.

O acidente aconteceu ao fim da tarde de segunda-feira, na EN15, em Astromil, no concelho de Paredes, e envolveu três viaturas. Serafim, de 55 anos, circulava na estrada quando foi colhido por uma viatura. De seguida, mais dois carros tentaram parar para prestar auxílio à vítima, mas acabaram por colidir.

O homem ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto. Do acidente, resultaram ainda três feridos ligeiros, que foram levados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Rebordosa, uma ambulância da corporação de Baltar e a VMER do Vale do Sousa e do Hospital de S. João.