Homem de 56 anos morreu em acidente de trabalho em Paredes

Mónica Ferreira 04 Junho 2018 às 20:32 Facebook

Twitter

Um homem de 56 anos morreu na tarde desta segunda-feira, depois de ser atingido por uma peça de ferro, na Manitowoc Crane Group, uma empresa dedicada ao fabrico de gruas, situada na Zona Industrial de Baltar, no concelho de Paredes.

O operário estava a descarregar um camião de peças, quando foi atingido por uma delas. Sofreu ferimentos graves na zona do abdómen. Os Bombeiros Voluntários de Baltar e a VMER do Vale do Sousa realizaram 35 minutos de manobras de reanimação, mas o homem não resistiu.

No local do acidente, além dos bombeiros e da VMER, esteve ainda uma equipa de psicólogos do INEM, a prestar apoio aos restantes funcionários.