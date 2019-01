Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 47 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu, esta quinta-feira de manhã, no lugar de Freixedo, na freguesia de Mouriz, concelho de Paredes.

O acidente aconteceu pouco depois das 10 horas da manhã quando o homem, juntamente com outro indivíduo, estava a trabalhar na construção de um muro. Um deles estaria a manusear uma retroescavadora, enquanto o ferido grave estaria num buraco.

Pelas queimaduras que o homem apresentava no rosto e nas vias respiratórias, há suspeitas de que estivesse a manusear material explosivo para abrir o buraco que suportaria a construção de um muro.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paredes, pela VMER do Vale do Sousa e pela SIV de Valongo e transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

O outro trabalhador, que seria o operador da retroescavadora, foi encontrado também no interior do buraco, tendo apenas sofrido ferimentos ligeiros. Foi assistido no local pelos Bombeiros e recusou-se a ir ao hospital.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.